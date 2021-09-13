Evden çıkacaklar dikkat! Meteoroloji sabah saatlerinde başlayacak şiddetli sağanak için "sel" uyarısı yaptı - Son Dakika

Kış aylarına girilmesiyle birlikte soğuk hava ve şiddetli yağışlar da etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) İstanbul'da Salı (Bugün) sabah saatlerinden itibaren etkili olacak şiddetli yağışla ilgili bilgilendirmede bulundu.

İL İL YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

MGM'nin günlük hava tahmin raporuna göre, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Osmaniye, Sinop, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Adana'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

İstanbul'daki yağışın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı, şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde gelişeceği belirtildi. Ayrıca, yağmurun etkisini zaman zamana alçaltıp bir anda şiddetleneceğinin de altı çizildi.

SEL VE SU BASKINLARI OLUŞTURABİLİR

Yağışların, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.