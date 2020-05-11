Evden çıkamayan adam hayalindeki evin maketini yaptı - Son Dakika

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve korona virüsü salgını nedeniyle evden çıkması kısıtlanan



yaşındaki Yunus Kayhan, oluşturduğu atölyede hayalindeki evin maketini yaptı.



İlçenin Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden Yunus Kayhan (70), 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldığı evinde canı sıkılınca atölyesinde zaman geçirmeye başladı. Tahta parçalarıyla yaptığı villayla stres atan Kayhan, 30 yıldır kravatla çalışmasıyla da tanınan biri.



Yıllardır oto elektrik ustası olarak çalıştığını ve emekli olduktan sonra evinin yanında kurduğu atölyede zaman geçirdiğini dile getiren Kayhan, "2015 yılında oto elektrik işini bıraktım. Evimin bitişiğinde kendime atölye kurdum. Korona virüsten dolayı evden sıkılmaya başladım. Atölyeme geldim villa yapmak aklıma geldi. 1985 yılında ufak bir helikopter yaptım ve evin içinde uçurdum. Ondan sonra şeker kırma makinesi yaptım. Benim yapamayacağım hiçbir şey yok. Ne görürsem zaten aynısını da yaparım. Bu yaptığım hayalimdeki villaydı. Böyle bir eve sahip olmak nasip olmadı, ben de maketini yapmaya başladım" dedi.



Kravat konusuna da değinen Kayhan, "İşimi hep takım elbise ile kravatla yaptım. Asla kravatsız iş yapmadım yapmam da. Müşterilerim de benim bu halimden ve güzel giyinmemden memnun. Hiç üşenmiyorum. Aynı şekilde 30 yıldır devam ediyorum. Ben şu an 70 yaşındayım ve hep hayalimdi bu ev ama maketle hayalimi gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ