Evden çıkamayan çiftin ihtiyaç malzemelerini polisler getirdi - Son Dakika
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Evden çıkamayan çiftin ihtiyaç malzemelerini polisler getirdi

6 saat önce

ADANA'da koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üzeri çift, polisi arayarak yardım talebinde bulundu.

Evden çıkamayan çiftin ihtiyaç malzemelerini polisler getirdi, System.String[]

ADANA'da koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üzeri çift, polisi arayarak yardım talebinde bulundu. Polis ekipleri, istenen gıda malzemelerini temin ederek çiftin evine götürdü.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarına İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle kısıtlama getirildi. Evlerinden çıkamayan vatandaşlar, ihtiyaçlarının giderilmesi için polisi arayarak yardım istedi. Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali (66) ve Hatice Ceylan (67) çifti, 155'i arayıp, zeytin, peynir, sıvı yağ, sebze ve meyve ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri, gerekli malzemeleri temin ederek çiftin evine götürdü.İhtiyaçları polis tarafından karşılanan Mehmet Ali Ceylan, ekiplere teşekkür ederek, "Riskli olduğu için 10 gündür evden çıkmıyoruz. Polisi arayıp ihtiyacımız olduğunu söyledik. Onlar da sağ olsun ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.


Çin Halk Cumhuriyeti, İçişleri Bakanlığı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:05 Kaynak: DHA

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