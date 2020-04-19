Evden çıkamayan çocuğa polisten doğum günü sürprizi - Son Dakika
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Evden çıkamayan çocuğa polisten doğum günü sürprizi

6 saat önce

Konya'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 7 yaşındaki çocuğa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Evden çıkamayan çocuğa polisten doğum günü sürprizi, System.String[]

Konya'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 7 yaşındaki çocuğa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.


İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması ilan ettiği 31 şehir arasında bulunan Konya'da 7 yaşındaki Hakan Kaynak, korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak doğum günü olduğunu söyledi ve yaş pasta talebinde bulundu. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir pastaneden yaş pasta alarak çocuğun merkez Selçuklu ilçesindeki evine gitti. Zile basan polis ekipleri pastanın mumlarını yakarak çocuğa sürpriz yaptı. Üniformalı polisleri karşısında gören çocuk şaşkınlık içinde pastanın mumlarını söndürerek, teşekkür etti. - KONYA

Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 03:29 Kaynak: İHA

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