Evden çıkamayan çocuklara muhtardan kitap desteği - Son Dakika

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 20 yaş altındaki çocuklar mahalle muhtarının dağıttığı kitapları okuyarak, boş vakitlerini geçiriyor.

Gaziköy Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle, 20 yaşından küçük olan gençlerin dışarı çıkamadığını belirtti.

Evde duran gençlerin sürekli televizyon izlemelerinin ya da bilgisayar oynamalarının zararlı olabileceğini vurgulayan Altıntaş, muhtarlıkta oluşturduğu kütüphaneden aldığı kitapları evlerinde oturan çocuk ve gençlere dağıttığını anlattı.

Kitapları çocuklar okuduktan sonra geri aldığını ifade eden Altıntaş, "Özellikle ilkokula giden çocuklarıma okuma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Evlere dağıtılan kitapları çocuklar okuduktan sonra tekrar alıyoruz, yine yenisini getiriyoruz." dedi.

Ortaokul öğrencisi Hazal Kaya (13), sokağa çıkma kısıtlamasına tüm çocuklar gibi kendisinin de uyduğunu belirterek, "Evde çok sıkılıyoruz. Muhtarımız sağ olsun bize kitaplar getiriyor. Onları okuyup boş vakitlerimizi değerlendiriyoruz. Yeni kitaplar alıp, onları okuduktan sonra yine geri veriyoruz. Muhtarımıza çok teşekkür ederim." diye konuştu.