Evden çıkamayan çocukları için apartmanlarını süslediler - Son Dakika

RİZE'de, 6 katlı bir binada oturan aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koronavirüs nedeniyle sokağa çıkması yasak olan çocukları için dairelerinin pencere ve balkonlarını süsledi.

Portakallık Mahallesi'ndeki 6 katlı Hacıoğlu Kardeşler Apartmanı'nda oturan vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan çocukları için dairelerinin pencere ve balkonlarını süsledi. Çocukları ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan aileler, keyifli anlar yaşadı.

Binada oturan sağlık çalışanı Arzu Yazar, "Çok güzel oldu. Çocuklarımız sevindi. Biz anneler içinde bir aktivite oldu" dedi.

Tuğba Alparslan ise okul öncesi öğretmeni olduğunu ifade ederek, "Bu süreçte en çok çocuklar korktular ve ne olduğunu anlamadılar. Biz de bu bayramı onlar için daha güzel bir hale getirmek istedik. Komşularla beraber uyum içinde böyle bir etkinlik yaptık. Bize de iyi geldi" diye konuştu.