Evden çıkamayan çölyak hastalarına glütensiz gıda servisi - Son Dakika
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Evden çıkamayan çölyak hastalarına glütensiz gıda servisi

18 dakika önce

Elazığ'da korona virüsten dolayı alınan tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan çölyak hastaları için özel olarak hazırlanan glütensiz gıdalar, ücretsiz bir şekilde evlerine kadar teslim ediliyor.

Elazığ'da korona virüsten dolayı alınan tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan çölyak hastaları için özel olarak hazırlanan glütensiz gıdalar, ücretsiz bir şekilde evlerine kadar teslim ediliyor.

Korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da birçok alanda tedbirler alındı. Bu tedbirlere uyan bağışıklık sistemi hastalığı olan çölyak hastaları da evlerinden çıkmamaya özen gösteriyor. Elazığ Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği ise il genelinde bulunan 5 bin hastaya valilik, belediye, Kızılay'ın desteğiyle özel hizmet vermeye çalışıyor. Dernek tarafından hazırlanan glütensiz gıda paketleri ücretsiz bir şekilde çölyak hastalarının evlerine ulaştırılıyor. Depremde de unutulmayan çölyak hastalarına salgında da sahip çıkılıyor.

"ELAZIĞ'DA 5 BİN ÇÖLYAKLI HASTAYA BAKIYORUZ"

Depremde Kızılay ile birlikte 15 bin öğün sıcak yemek dağıttıklarını anımsatan dernek başkanı Rıdvan Fırat, "Depremin birinci gününden başlamak üzere bugüne kadar yardımlarımız devam ediyor. Depremin ilk gününde Türkiye'deki tüm çölyak hastaları ve derneklerinin bize ulaştırdıkları yardımları, üyelerimize ulaştırdık. Depremin dördüncü gününden sonra Kızılay'ın bize yaptığı yardımlarla sıcak yemek çıkarıp yaklaşık 1,5 ay içinde 15 bin öğün sıcak yemek ve yardım kolileri verdik. Yapılan yardımlarla ayakta durarak üyelerimize yardım kolisi yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

"SALGINDAN DOLAYI KENDİ ELİMİZLE KAPILARINA KADAR GÖTÜRÜYORUZ"

Elazığ'da 5 bin çölyaklı hastaya destek olmaya çalıştıklarını belirten Fırat, "Bunun yanı sıra doğuda ve güneydoğuda Bingöl, Diyarbakır ve Tunceli gibi illerde dernek olmadığı için bunlara da yardım ediyoruz. Gördüğünüz gibi kolileri hazırlıyoruz. Günlük rutin olarak 7-8 kişi kişiye yardımlarımız devam ediyor, tabi bu bize gelen yardıma bağlı değişiyor. Bugün ne kadar yardım gelirse biz de o kadar dağıtmaya çalışıyoruz. Salgından dolayı üyelerimiz dışarı çıkamıyor. Dışarı çıkamayan üyelerimize yardımı kendi elimizle kapılarına kadar götürüyoruz. Konteynerde kalan üyelerimiz var. İş yok bu durumda çalışamıyorlar. Normal bir insan bir ekmeği bir komşusundan alıp yiyebilir ama çölyaklı gerçekten özel ekmeğini bulamıyor. Parası olan da bulamıyor parası olmayan zaten hiç bulamıyor. Biz genelde bunları kendi aracılığımızla kendilerine koli yardımları geldikçe ücretsiz dağıtmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da marketimiz var buradan da kendilerine yardımcı oluyoruz. 65 yaş üstü evinden çıkamayan hastalarımıza evine kadar yardım kolilerini ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Korona virüs nedeniyle çölyak hastalarının yemeklerini hazır değil de kendi evlerinde yapmalarını isteyen ve gücü olmayan üyelere yardım kolilerini ulaştırdıklarını aktaran Fırat, birinin ekmeksiz kaldığı zaman komşusundan alabileceğini ancak çölyaklı bir hasta bir ekmek değil kırıntısını bile ağzına koyamadığına dikkat çekti.

ÇÖLYAK HASTALARI MİNNETTAR

Salgından dolayı dışarı çıkamayan, kendilerine düzenli bir şekilde yardım kolisinin getirildiğini dile getiren 9 yaşındaki Ceylan Yaşar, "4. sınıfa gidiyorum arkadaşlarımız öğretmenlerimizi çok özledim. Derneğimize yardımlar gelmesini istiyorum ve bizim gibi çölyak hastası olan çocuklara da yardımlar gelmesini istiyorum. Sizlere çok teşekkür ederim. Kolilerde bisküviler, ekmekler var, çok teşekkür ederim sizlere" şeklinde konuştu.

12 yaşındaki bir kızının çölyak hastası olduğunu aktaran 4 çocuk babası Vahap Ayık ise kızına glütensiz gıda almakta zorluk çektiğini ve gelen yardımlar için minnettar olduğunu belirterek, "Benim kızım da çölyak hastası. Dernek, her zaman yanımda oldular. Özellikle depremden sonra şu an oturduğum evi bulup, kurmamda bile bana yardımcı oldular. Gelen yardım kolilerinde kuru erzak başta olmak üzere kızımın bütün ihtiyaçlarını gideriyorlar. Yiyeceği çok zor bulunuyor, pahalı" ifadelerini kullandı.

(Hamdin Kılıç - Rıdvan Yeşilırmak/İHA)

Evden çıkamayan çölyak hastalarına glütensiz gıda servisi

Kızılay, Elazığ, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 04:30 Kaynak: İHA

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