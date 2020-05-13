Evden çıkamayan engelli kardeşlere doğum günü sürprizi - Son Dakika

MARDİN'in Derik ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, engelli 2 kardeşe sürpriz yapıp, doğum günlerini kutladı.

Koronavirüs salgını ile birlikte kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle Kale Mahallesi'nde oturan engelli Ruken (27) ve Remzi Abik (25) kardeşlere sürpriz yapıp, pasta ve çeşitli hediyeler vererek doğum günlerini kutladı. Sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen kutlama etkinliği, Abik ailesini mutlu ederken, kardeşler Vefa ekibine teşekkür etti.

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