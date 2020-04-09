Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi - Son Dakika

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

6 saat önce

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, sokağa çıkma yasağı olan gencin isteği üzerine doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi, System.String[]

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, sokağa çıkma yasağı olan gencin isteği üzerine doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Başkan Orkan telekonferans aracılığı ile gencin doğum gününü kutladı ve ekipleri vasıtası ile hediye gönderdi.


Karesi Belediyesi, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında kentte alınabilecek tüm önlemleri almaya devam ediyor. Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın talimatlarıyla her gün sahada çalışmalar yürüten Karesi Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşları da ihmal etmiyor.


İlk sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşların mağdur edilmemesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçen Karesi Belediyesi, İletişim Merkezi 444 99 10 ve Vefa Sosyal Destek Grubu'yla kentte çalışmalar yürütüyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altındaki bir gençten gelen isteği cevapsız bırakmadı ve doğum gününü kutladı.


Hediyesi Başkan Orkan'dan


Kendisine sosyal medya hesabı üzerinden ulaşarak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması gerçekleştiremeyeceğini ifade eden genç kız için sürpriz bir kutlama yapılması talimatını veren Başkan Orkan, kutlamaya telekonferans yoluyla bağlanarak gence mutlu yıllar diledi. Pastanın mumlarının söndürülmesinin ardından genci alkışlayan Başkan Orkan, orada bulunan ekipler aracılığıyla hediyesini göndermeyi de ihmal etmedi. Genç kız ve ailesi, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'a gerçekleştirilen sürpriz doğum günü için teşekkürlerini ifade etti.


Başkan Orkan: "Gencinden yaşlısına tüm hemşehrilerimizin yanındayız"


Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ülkenin gencinden yaşlısına yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele için topyekun bir seferberlik içinde olduğunu vurguladı. Başkan Orkan, "Devletimiz, yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınması gereken önlemleri diğer ülkelere baktığınız zaman en erken alan ülkelerden biri olma noktasında. Sokağa çıkma kısıtlaması ilk başladığı zaman ekiplerimizle birlikte 65 yaş üstü hemşehrilerimizin ihtiyaçları için seferber olmuştuk. Karesi Kaymakamlığımızın koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'yla da bu yardımların sağlanması noktasında hemşehrilerimize yardımcı olduk. Şimdi de yine devletimizin almış olduğu karar doğrultunda sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerimiz için neler yapabiliriz noktasında çalışırken bize sosyal medya üzerinden ulaşan bir gencimizin isteğini karşılıksız bırakmak istemedik. Ekiplerimizle evine pastasını ve hediyesini yolladık, ben de kendisini telefonla arayarak kutladım. Umarım doğum gününde evde biraz olsun bile canı sıkıldıysa kendisini mutlu edebilmişizdir. Biz gencinden yaşlısına tüm hemşehrilerimizin yanındayız. Herkesin sağlığı, huzuru ve mutluluğu için görev başındayız" dedi. - BALIKESİR

Dinçer Orkan, Karesi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:11 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası yürek ısıtan mektup 19 yaşındaki genç, çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden haberdar ettiğini yazdı ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden haberdar ettiğini yazdı         
22:25
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı         
22:05
Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti         
21:36
Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz         
21:33
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı         
21:24
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı         
21:24
Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi         
21:10
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor! Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!         
20:52
Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak Bakan Soylu yanlış anlaşılmayı düzeltti: Sadece İstanbul'da değil 81 ilde maskeler eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak         
20:45
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında         
20:29
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı         
20:16
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor         
19:37
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi         
19:35
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek         
19:22
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi         
19:22
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir         
18:59
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız         
18:42
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti         
18:42
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi         
18:34
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı         
18:26
İmamoğlu'nu İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi         
18:22
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı         
18:18
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı         
18:15
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir         
18:09
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti         
17:51
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı         
17:47
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor         
17:47
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek         
17:37
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu         
17:32
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 22:30:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]