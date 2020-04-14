Evden çıkamayan kadının tarlasını jandarma sürdü - Son Dakika

Besni'ye bağlı Şambayat Beldesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan Fatma Gencer, tarlasının sürülmesi gerektiğini ve parasının olmadığını belirterek jandarmadan yardım istedi. Talep üzerine jandarma ekipleri Gencer'in 5 dönümlük arazisini traktörle sürerek ekime hazırladı. Gencer, tarlasını ekime hazır hale getiren jandarmaya teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü

Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor

Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi

Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı

TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak

Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar