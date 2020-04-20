Evden çıkamayan Miray'ın okuma kitabını Başkan Büyükgöz aldı - Son Dakika

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, evden çıkamadığı için kendisine gönderdiği görüntü ile yap-boz ve okuma kitabı isteyen Miray'ın isteklerini temin ederek kendisini evinde ziyaret etti.



Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kendisine görüntülü mesajla ulaşan Ahmet ve Şeyda Ayırkan çiftinin çocukları Miray'ın isteğini geri çevirmedi. Miray'ın, "Başkan amca evde çok sıkılıyorum. Sizden okuma kitabı ve yap-boz istiyorum" şeklindeki sözlerine kayıtsız kalmayan Büyükgöz, küçük çocuğun istediği ürünleri te3min etti. Ayırkan çiftinin evlerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, ilkokul 1. sınıf öğrencisi Miray'a hediyelerini teslim etti. Minik Miray ve anne-babasıyla bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, "Virüs salgınından çocuklarımızı korumak için devletimizin aldığı karar neticesinde evlatlarımız bu süreyi evlerinde aileleriyle birlikte geçiriyorlar. Eğitimlerini evlerinde sürdürüyorlarsa da yine de evlerinde sıkılıyorlar. İnanıyorum ki çocuklarımızın parklarda rahatça oyun oynayabilecekleri günler yakında. El ele vererek bu salgın belasından en kısa sürede kurtulacağız inşallah" dedi.



Ayırkan çifti de Başkan Büyükgöz'e duyarlılığı ve ziyareti için teşekkür etti. - KOCAELİ