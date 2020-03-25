Evden çıkamayan vatandaşlara jandarmadan destek - Son Dakika
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Evden çıkamayan vatandaşlara jandarmadan destek

7 saat önce

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler korona virüs salgını nedeniyle risk grubunda bulunan ve sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

Evden çıkamayan vatandaşlara jandarmadan destek, System.String[]

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler korona virüs salgını nedeniyle risk grubunda bulunan ve sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.


Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler virüs salgını nedeniyle risk grubunda bulunan vatandaşları yalnız bırakmadı. Vefa Destek Grupları koordinesinde Jandarma komutanlıklarına, 112 Acil Çağrı Merkezine ve kaymakamlıklara yapılan yardım taleplerini alan Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sokağa çıkma yasağı kapsamında olan kronik hastalar ile 65 yaş üstü vatandaşların yardımına koştu. Jandarma ekipleri bazı vatandaşlara eczanelerden ilaç desteği sağlarken, bazılarının da gıda ve market ihtiyaçlarının karşıladı.


Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin virüs salgını boyunca tek başına yaşayan, kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üstü tüm vatandaşlara 24 saat esasına göre destek ve yardımlarını aralıksız olarak sürdüreceği bildirildi. - MANİSA

Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:08 Kaynak: İHA

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