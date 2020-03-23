Evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını kolluk kuvvetleri karşılıyor - Son Dakika

Çorum ve Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerini karşılıyor.

İçişleri Bakanlığının 21 Mart tarihli genelgesi uyarınca Çorum'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" kuruldu. Valilik tarafından koordine edilen çalışma kapsamında, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 112, 155, 156 numaraları aracılığıyla bildirdikleri ihtiyaçları başta kolluk kuvvetleri olmak üzere kamu görevlilerince karşılanıyor.

İl genelinde şu ana kadar 400'e yakın vatandaşın gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarının karşılandığı öğrenildi.

Kastamonu

Kastamonu'da da hayata geçirilen "Vefa Sosyal Destek Grubu", 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerini karşılıyor.

"Vefa Sosyal Destek Grubu", söz konusu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için evlerine kadar gidiyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince de köylerde uyarı anonsları yapılıyor.