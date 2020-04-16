Evden çıkamayan yaşlı adama sürpriz ziyaretçi - Son Dakika

Evden çıkamayan yaşlı adama sürpriz ziyaretçi

-Camın önüne yuvalayan kumruya gözü gibi bakıyorlar

BURSA - Bursa'da 65 yaş üstü olduğu için evden çıkamayan yaşlı adam büyük bir sürpriz karşılaştı. Bir kumru, yuvasını 65 yaşın üstünde olduğu için evinden çıkamayan adamın camına yaptı.

Mudanya ilçesinde yaşayan Aziz Türk, 65 yaş üstü olduğu için uzun bir süredir evden çıkamıyordu. Yaşlı adamın evden çıkamamasını fırsat bilen kumru kuşu, yuvasını camın önüne yaptı. Durumu sonradan fark eden yaşlı adam, şimdi kuşa gözü gibi bakıyor. Yuvadaki 2 yavru kuşa vatandaşlar ve yaşlı adam gözü gibi bakıyor.

Kuşların yuva yaptığı sokakta yaşayan Serkan Aydemir, "Bu sokakta yaşayan 65 üstü evden çıkamayan Aziz abinin penceresinin önüne kuşlar yuva yapmış. Biz sonradan fark ettik. Bu kuşlara gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.