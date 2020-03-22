EVDEN ÇIKAMAYAN YAŞLILARA ERZAK YARDIMI YAPILIYOR - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından 'Vefa İletişim Merkezi' kuruldu. Kaymakamlık ve Gaziosmanpaşa Belediyesi, dışarı çıkma yasağı olan vatandaşlara erzak ve sıcak yemek dağıtımı yaptı.

Tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı 'Vefa İletişim Merkezi' uygulamasını hayata geçirdi. Bu sayede yaşlı bireylerin sadece bir telefon ile erzak ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından sıcak yemek de götürülüyor. Öte yandan belediye ekipleri gittikleri evleri, koronavirüse karşı dezenfekte ediyor.

'HEPİNİZDEN ALLAH RAZI OLSUN

Evine erzak götürülen 81 yaşındaki Cüneyit Altunç, 'Teşekkür ediyorum, hepinizden Allah razı olsun diyorum, beni burada bırakmadınız diye canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu yokuştan çıkamıyorum dedi.

'BAŞA GELEN ÇEKİLİR

82 yaşındaki Namık Abdibaş ise, 'Allah Razı olsun diyorum, başka ne diyebiliriz ki Başa gelen çekilir artık. Her şeye uyacağız. Can bu, mecburuz şeklinde konuştu.