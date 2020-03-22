Evden çıkamayan yaşlıların yardımına koşuyorlar - Son Dakika
Son Dakika Yerel Evden çıkamayan yaşlıların yardımına koşuyorlar - Son Dakika

Evden çıkamayan yaşlıların yardımına koşuyorlar

29 dakika önce

Evden çıkamayan yaşlıların yardımına koşuyorlar Sivas Valiliği 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından "Vefa Sosyal Destek Grupları" oluşturdu Sivas Valiliği 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından "Vefa Sosyal Destek Grupları" oluşturdu.

Evden çıkamayan yaşlıların yardımına koşuyorlar

Sivas Valiliği 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından "Vefa Sosyal Destek Grupları" oluşturdu

SİVAS - Sivas Valiliği 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından "Vefa Sosyal Destek Grupları" oluşturdu.

Çin'de başlayan ve ülkemizde etkili olan korona virüsü salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarıya çıkmasını yasakladı. Yasağın ardında Sivas Valiliği tarafından "Vefa Sosyal Destek Grupları" oluşturuldu. Tüm acil kodlu numaraların tek merkezde toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezinden üzerinde ulaşılan destek grupları sahada ihtiyaçlara cevap vermeye başladı. Evden çıkamayanların yardımına koşan sosyal destek grupları, bu yaş grubundakilerin ihtiyacı olan malzemeleri temin ederek evlerine ulaştırdı.


"Biz hem sağlık hem de gıda ihtiyaçlarını karşılayacağız."

Vali Salih Ayhan, yaptığı açıklamada, merkez ve ilçelerde 17 ekip oluşturulduğunu ifade ederek, "Vefa İletişim Merkezi olarak bu süreçte gelen çağrılara cevap verecek olan 112 Acil Çağrı Merkezinden alınacak çağrılarla; ekiplerimiz sokağa çıkması kısıtlanan, tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kıymetli büyüklerimizin zorunlu/temel ihtiyaçların karşılanması sürecinde aktif olarak görev alacak. Diğer yandan ekonomik durumu iyi olan, herhangi bir hastalığı bulunmayan 65 yaş üstü kıymetli vatandaşlarımızın ihtiyaçları da kendi ödeyecekleri ücret mukabilinde marketlerimizce eve servis şeklinde gerçekleşecek. Vefa Sosyal Destek Grubumuzu oluşturduk, çalışmalarımız sahada başladı. Bizim kıymetli büyüklerimizde, çınarlarımızdan istirhamımız evden çıkmasınlar. Risk grubunda oldukları için, kendilerini tehlikeye atmasınlar. Biz hem sağlık hem de gıda ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu süreci birlikte, sağlıkla geride bırakacağız" dedi.


"3 Bin 147 Vatandaşa El Uzatacağız"

Sivas genelinde 3 bin 147 vatandaşın tek başına ve/veya bakıma muhtaç olarak yaşadığını ve içlerinde kronik rahatsızlığı bulunan kişiler de bulunduğunu ifade eden Vali Ayhan, "Ekiplerimiz hızlı bir şekilde sahada vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya başladılar. Özellikle 65 yaş üzerinde olan ve ailesinde ihtiyacını karşılayabilecek biri bulunan vatandaşlarımız, 112 arayıp sistemi kilitlemesin. Burada özellikle şuna dikkat ediyoruz. Ekonomik yoksunluk içerisinde olan, yalnız yaşayan ve herhangi bir yakını olmayan vatandaşımız bu sistemi kullanacak." ifadelerini kullandı.

Evden çıkamayan yaşlıların yardımına koşuyorlar

Sivas, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:14 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da korona virüsü nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti
Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı         
20:04
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi         
19:17
Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı         
19:11
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı         
19:04
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak         
17:18
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı         
16:34
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı         
16:06
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 21:43:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evden çıkamayan yaşlıların yardımına koşuyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]