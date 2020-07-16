Evden çıkamayanlar için bir araya gelip 'getiriver gari' hizmeti başlattılar - Son Dakika

Evden çıkamayanlar için bir araya gelip 'getiriver gari' hizmeti başlattılar

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 3 arkadaşın evden çıkamayanlara yardım amacıyla başlattıkları hizmet sektöre dönüştü.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 3 arkadaşın evden çıkamayanlara yardım amacıyla başlattıkları hizmet sektöre dönüştü. Getirver gari diye site de oluşturan şahıslar Korona virüs sürecini fırsata dönüştürüp yeni bir iş sahası açtı. Servis başına 5 TL ücret alan grup işlerinden memnun olduğunu belirtti.

Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat polisi şehit oldu
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı


İlçede yaşayan Mehmet Can Çiftçi, Raşit Bahar ve Kazım Özbudun, pandemi sürecini değerlendirmek amacıyla bir fikir oluşturdu. Milaslıların temel ihtiyaçlarını içeren market, manav, kasap, mandıra, fırın ve pastane gibi alışverişlerini oluşturdukları ve getirivergari adlı site oluşturan üç genç, saat 9 - 21 arasında siparişleri teslim ediyorlar.


Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Mehmet Can Çiftçi, pandemi döneminde özellikle sokağa çıkmaları yasaklanan belirli yaş üzerindeki bireylere yardımcı olabilmek adına çalışma yapmak istediklerini belirterek, "Bizim bu hizmetimizde arz talep üzerine oluştu. İlk başta sokağa çıkma kısıtlaması olanları hedef noktamıza aldık. Daha sonra ise bu hedefimizi genişlettik. Ürünlerimizi güvenli ve hijyen kurallarına uygun şekilde teslim ediyoruz. En az 20 liralık sipariş alıyoruz ve buna 5 lira da servis ücreti ekliyoruz" dedi.


İnternet sitesinde yer alan fiyatlarının bir çok marketten daha uygun olduğunu da iddia eden Çiftçi, "Milas'taki çoğu marketten uygun fiyata temin ediyoruz. Tüm ürünlerimizi anlaşmalı olduğumuz Milaslı esnaflardan temin ediyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Mehmet Can, Milas, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 00:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Evden çıkamayanlar için bir araya gelip 'getiriver gari' hizmeti başlattılar - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

07:16 Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu 03:43 Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat polisi şehit oldu 00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:40 Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
07:16
Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat polisi şehit oldu
03:43
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 07:52:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evden çıkamayanlar için bir araya gelip 'getiriver gari' hizmeti başlattılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]