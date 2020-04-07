Evden çıkamayanlara seyyar konser - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evden çıkamayanlara seyyar konser - Son Dakika

Evden çıkamayanlara seyyar konser

6 saat önce

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara moral olması için zabıta ve itfaiyecileri orkestra, kamyoneti de sahne yaparak mahallelerde konser verdi.

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara moral olması için zabıta ve itfaiyecileri orkestra, kamyoneti de sahne yaparak mahallelerde konser verdi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılmasının ardından ülkede 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar ile 20 yaş altı için vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Yahşihan Belediyesi de evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral olması için mahallelerde seyyar konser verdi. İtfaiye, Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü personellerinden bir orkestra ekibi oluşturulurken seyyar sahne olarak da kamyonet kullanıldı. Belediye araçlarının da eşlik ettiği konvoydaki kamyonette personeller hem çaldı hem de söyledi. Sesi duyan genç, yaşlı, kadın, erkek herkes evlerinin balkonlarından alkış tutup müziğin ritmine kendini kaptırdı. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da katıldığı seyyar konserde ilçedeki vatandaşlara 'siz evinizde, biz emrinizdeyiz' anonsları da yapıldı.

"BİR TEBESSÜM BIRAKMAYA GELİYORUZ"

Vatandaşların her daim hizmetinde olduklarını belirten Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, salgın nedeniyle tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Türkyılmaz, "Yahşihan Belediyesi olarak elimizden geldiğince sokak temizliği olsun, park ve bahçeler, kamu kuruluşlarının dezenfektesi, sokakların yıkanmasına kadar bir sürü çalışmalarda bulunduk. 'Vefa Hattı' ile birlikte 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Biz de bugün hafta sonu belediyemizde çalışan Zabıta, İtfaiyeci, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü gibi diğer birimlerimizde çalışan personellerimizle bir müzik ekibi kurduk. Sokak sokak çıkacağız, bir tebessüm bırakmaya geliyoruz" dedi.

(Hasan Ay/İHA)

Evden çıkamayanlara seyyar konser

Yahşihan, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:16 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi
Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı         
23:39
Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı         
23:30
Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para? Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?         
23:10
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu         
22:50
Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor         
22:01
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi         
21:56
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti         
21:30
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı         
21:16
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı         
21:09
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi         
20:40
Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi         
20:39
Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı         
20:37
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı         
20:34
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi         
20:32
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk         
20:25
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası         
20:25
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak         
20:22
FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık         
19:57
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi         
19:44
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz         
19:31
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi         
19:17
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular         
19:14
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz         
19:08
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı         
19:00
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız         
18:52
Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı         
18:41
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
18:31
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı         
18:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 23:47:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evden çıkamayanlara seyyar konser - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]