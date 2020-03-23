Evden çıkamayınca aradığı polislerle maaşını çekmeye gitti - Son Dakika

ŞIRNAK'ta evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastaların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Mehmet Yemez (70), polisler eşliğinde bankaya giderek maaşını çekip, evine döndü.

65 yaş ve üstü ile kronik hastalara evden çıkmamaları yönünde getirilen kısıtlama sonrası Şırnak'ta Vefa Sosyal Destek Grubu kuruldu. Sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş ve üzerindeki kişilerin, başta sağlık olmak üzere tüm temel ihtiyaçları karşılanıyor. Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı olan ve kimsesi olmayanlar için polis, jandarma ve zabıta ekipleri seferber oldu. Ekipler, evden çıkamayanların market alışverişini yaptı.

Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Yemez, bankadan maaşını çekmek için '155 Polis İhbar Hattı'na çağrıda bulundu. Görevlendirilen 2 polis memuru ve 1 bekçi Mehmet Yemez'i eldiven ve maske takarak evinden alıp, maaşını çektirdikten sonra evine bıraktı.

Yapılan uygulamadan son derece memnun olduğunu belirten Yemez, "Ben telefon açtım. Param kalmamıştı. Polis arkadaşlar geldiler. Para almak için beni bankaya götürdüler. Onlara çok teşekkür ederim. Devletimize, valimize çok teşekkür ederim" dedi.