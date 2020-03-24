EVDEN ÇIKANLAR CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE SABAH SPORU YAPTILAR - Son Dakika
Son Dakika Güncel EVDEN ÇIKANLAR CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE SABAH SPORU YAPTILAR - Son Dakika

EVDEN ÇIKANLAR CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE SABAH SPORU YAPTILAR

6 saat önce

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle kalabalık ortamlarda bulunmak istemeyen vatandaşlar, sabah erken saatlerde Caddebostan Sahili'nde koştu.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle kalabalık ortamlarda bulunmak istemeyen vatandaşlar, sabah erken saatlerde Caddebostan Sahili'nde koştu.

Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların bir kısmı, evde kal çağrısına uyarak kendilerini sosyal ortamlardan izole etti. Bazı vatandaşlar ise kalabalık ortamlara girmemek için sabahın erken saatlerinde Caddebostan Sahili'nde koşuya çıktı. Sahilde spor yapan vatandaşların bazıları maske takarak önlem aldı. Sahilde spor yapan bir kişi, "Sporu sabah erken gelerek insan yoğunluğunun az olduğu süreçte yapmaya çalışıyorum. En büyük önlem o başka nasıl bir önlem alabilirim ki. Bakın daha hava aydınlanmadı ben geldim çok ta insan yok. Bizde bir şey yok." dedi. Başka bir vatandaş ise, "Özellikle erken çıkıyoruz ki kimseye bir zararımız olmasın. Hiçbir yere dokunmadan evimize gidiyoruz. Temas etmemeye çalışıyoruz. Önlemimizi bu şekilde alıyoruz." diye konuştu. Bir grup vatandaşın ise toplu bir şekilde koşu yaptığı görüldü.

EVDEN ÇIKANLAR CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE SABAH SPORU YAPTILAR

Caddebostan, Türkiye, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:44 Kaynak: DHA

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