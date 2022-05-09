(Evden çıkış otele giriş görüntüleriyle)  EVİNİN TERASINDA 21 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; KATİLİ KARDEŞİ ÇIKTI - Son Dakika
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(Evden çıkış otele giriş görüntüleriyle)  EVİNİN TERASINDA 21 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; KATİLİ KARDEŞİ ÇIKTI

09.05.2022 14:19
(Evden çıkış otele giriş görüntüleriyle)  EVİNİN TERASINDA 21 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; KATİLİ KARDEŞİ ÇIKTI

ŞİŞLİ'de tek başına yaşadığı dairede 21 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan Cenk Çağın Ünlü'nün katil zanlısı kardeşi çıktı.

ŞİŞLİ'de tek başına yaşadığı dairede 21 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan Cenk Çağın Ünlü'nün katil zanlısı kardeşi çıktı. Polis, şüpheliyi olaydan sonra kaçtığı Beyoğlu'ndaki otelde gözaltına aldı. Poliste çelişkili ifadeler veren şüphelinin olayın sebebi konusunda bir şey söylemediği öğrenildi. Şüphelinin cinayetin ardından evden çıkması ve otele girmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Ünlü bir şarap markasının satış temsilciliğini yapan Cenk Çağın Ünlü, 6 Mayıs 2022 tarihinde evinin terasında öldürülmüş bir halde bulundu. Kendisinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarı sonucu olay yerine giden polis ekipleri çilingir yardımıyla açtıkları Cenk Çağın Ünlü'nın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, başlattıkları soruşturmada binanın güvenlik kamera görüntülerini incelediklerinde bir kişinin elinde bavulla çıktığını belirledi. Polis katil olabileceğini değerlendirdiği şüpheliyi kamera görüntülerini kullanarak Beyoğlu'nda bir otele kadar izledi. Bu otelde kaldığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı.Polis cinayet şüphelisi olarak Cenk Çağın Ünlü'nün kardeşi Cem İ.Ü.'yü gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı otel odasında yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak bulundu. Şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı ve çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Şüphelinin ağabeyini neden öldürdüğüne yönelik bir şey söylemediği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Cem İ.Ü. adliyeye sevk edildi.

KARDEŞ KATİLİ KAMERADACem İ.Ü.'nün kardeşini öldürdükten sonra evden ayrıldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Cem İ.Ü., sakin bir şekilde evden çıkıyor. Şüpheli, görüntülerin devamında Beyoğlu'ndaki otele giriş yapıyor.

Görüntü dökümü-Kardeş katilinin evden çıkması-Otele girmesi///////////////-Şüphelinin adliyeye sevk edilişi-Sokaktan ve binadan görüntü-Cenk Çağın Ünlü'nün fotoğrafı


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Cinayet, Beyoğlu, Mayıs, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Evden çıkış otele giriş görüntüleriyle)  EVİNİN TERASINDA 21 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; KATİLİ KARDEŞİ ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: (Evden çıkış otele giriş görüntüleriyle)  EVİNİN TERASINDA 21 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ; KATİLİ KARDEŞİ ÇIKTI - Son Dakika
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