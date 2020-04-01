Evden çıkmadan "Web Tapu" ile yaklaşık 30 bin konut satıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evden çıkmadan 'Web Tapu' ile yaklaşık 30 bin konut satıldı - Son Dakika

Evden çıkmadan "Web Tapu" ile yaklaşık 30 bin konut satıldı

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 18 Mart itibarıyla tapu işlemlerinin Web Tapu üzerinden de yapılmaya başlanmasıyla vatandaşlar, evlerinden çıkmadan bugüne kadar 113 bin işlem yaptı.

Evden çıkmadan

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 18 Mart itibarıyla tapu işlemlerinin Web Tapu üzerinden de yapılmaya başlanmasıyla vatandaşlar, evlerinden çıkmadan bugüne kadar 113 bin işlem yaptı. Bu süre içinde 29 bin 748 konut, online olarak satıldı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu ve kadastro başvurularının, 18 Mart'tan itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında "Web Tapu" sistemi üzerinden (https://webtapu.tkgm.gov.tr) online olarak yapılması kararını aldı.

Vatandaşları kalabalıklardan uzak tutmak için daha fonksiyonel hale getirilen uygulama ile internet üzerinden alım-satım, tapu kaydı, ipotek gibi işlemlerin tümüne imkan tanındı.

Web Tapu ile işlemlerini çok daha hızlı bir şekilde, beklemeden yapabilen ve işlemlerinin bütün aşamasını takip eden vatandaşlar, son aşamada sadece ıslak imza için tapu müdürlüklerine gitti.

Bu şekilde 18-31 Mart arası tapuda online olarak toplam 113 bin 28 işlem gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 29 bin 748 konut satışı da online olarak Web Tapu üzerinden yapıldı.

Konut satışının yarısı İstanbul'dan

İstanbul'da 18 Mart'tan itibaren ay sonuna kadar 15 bin konut el değiştirirken en çok konut satışı; Esenyurt, Pendik, Ümraniye, Küçük Çekmece ve Kadıköy'de yapıldı.

Online konut satışında 8 bin 674 konut ile Ankara ikinci, 6 bin konut ile İzmir üçüncü sırada yer aldı. İzmir'i 4 bin 496 ile Antalya ve 4 bin 149 satış ile Bursa takip etti.

Online konut satışının en yoğun olduğu diğer iller ise Konya, Mersin, Manisa, Gaziantep, Balıkesir, Kocaeli, Adana, Aydın, Tekirdağ ve Muğla şeklinde sıralandı.

9 bin 370 vatandaş online tapu aracılığı ile ipoteğini kaldırdı

Ayrıca borcunu ödeyen 19 bin 370 vatandaş da yine evinden, Web Tapu aracılığı ile ipoteğini kaldırdı.

14 bin 110 vatandaş da bankalardan kredi alarak Web Tapu üzerinden ev sahibi olurken, 12 bin 483 vatandaş ise kredi için bankalara evini teminat gösterdi.

Öte yandan 6292 sayılı kanun gereği satış işlemi yapılan 2/B arazileri içinde Web Tapu kullanıldı. 2/B arazilerinin satışına ilişkin Web Tapu'da 1600 işlem yapıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:08 Kaynak: AA

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