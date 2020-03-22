Evden çıkmadı, ihtiyacı malzemeleri zabıta getirdi - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamnıda alınan karar doğrultusunda evden çıkamayan Ahmet Taş'ın (69), ihtiyaçlarını belediye zabıta ekipleri karşıladı.

Ülke genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara dışarı çıkma yasağı getirildi. Van'ın Erciş ilçesinde bu kapsamda dışarı çıkamayanlar, ihtiyaçlarını Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine iletmeye başladı. Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası Ahmet Taş da, ihtiyaçlarının karşılanması için zabıta ekiplerini aradı. Maske ve eldiven takarak önlem alan zabıta ekipleri, marketten aldıkları malzemeleri Taş'ın evine bıraktı. Taş, ihtiyaçlarını evine kadar getiren zabıta ekiplerine teşekkür etti.