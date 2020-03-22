Evden çıkmadı, maden suyu isteğini polis karşıladı - Son Dakika
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Evden çıkmadı, maden suyu isteğini polis karşıladı

6 saat önce

SİVAS'ta koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda evden çıkamayan Ethem Koçak'ın (68) maden suyu isteğini polis karşıladı.

Evden çıkmadı, maden suyu isteğini polis karşıladı, System.String[]

SİVAS'ta koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda evden çıkamayan Ethem Koçak'ın (68) maden suyu isteğini polis karşıladı.

Ülke genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara dışarı çıkma yasağı getirildi. Sivas'ta dışarı çıkamayan yaşlılar, ihtiyaçlarını Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletmeye başladı. Tuzlugöl Mahallesi'nde yaşayan evli, 8 çocuk babası Ethem Koçak, maden suyu bitince polisi aradı. Maske ve eldiven takarak önlem alan polis ekipleri, marketten aldıkları bir koli maden suyunu, eşi bir süredir İstanbul'da olduğu için yalnız kalan Ethem Koçak'ın evine bıraktı.

'SAĞLIK HEPSİNDEN ÖNEMLİ'

Polislere teşekkür eden Ethem Koçak, "Biz başka su içemiyoruz. Maden suyu içiyoruz. Ben 48 sene yurt dışında kaldım. 112'yi aradım, polisler geldi. Sağ olsunlar milletimiz için çalışıyorlar. Dışarıya çıkmıyorum. Ben dün televizyonda izledim. Dışarıya çıkmıyorum. Vatandaşların hepsine buradan sesleniyorum. 65 yaş üzeri kimse çıkmasın dışarıya. Sağlık hepsinden önemli" dedi.


Koçak, Polis, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:22 Kaynak: DHA

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