Evden çıkmaması istenen vatandaşın ihtiyaçlarını polis karşılıyor - Son Dakika

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Evden çıkmaması istenen vatandaşın ihtiyaçlarını polis karşılıyor
6 saat önce
DÜZCE(İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını polisler karşılıyor.
DÜZCE(İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını polisler karşılıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 65 yaş üstündeki yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları yasaklandı. Tedbirlerin arttırıldığı Düzce'de Polis ekipleri vatandaşların yardımına koşuyor. Evlerinden çıkmamaları istenen vatandaşlar tarafından 112 çağrı merkezine gelen talepler polisler tarafından tek tek değerlendiriliyor. Evlerine kapanan yaşlıların market alışveriş siparişleri başta olmak üzere diğer ihtiyaçları da polis ekiplerince yapıldı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:21 Kaynak: İHA
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