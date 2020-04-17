Evden çıkmayan üniversite öğrencileri "online eğitimle" derslerinden geri kalmıyor - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Evden çıkmayan üniversite öğrencileri 'online eğitimle' derslerinden geri kalmıyor - Son Dakika

Evden çıkmayan üniversite öğrencileri "online eğitimle" derslerinden geri kalmıyor

6 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle derslerini bilgisayar ve mobil cihazlarıyla evlerinde internetten bağlanarak hem online görüyor hem de bunları kaydedilmeleri sayesinde tekrar izleme imkanı buluyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle derslerini bilgisayar ve mobil cihazlarıyla evlerinde internetten bağlanarak hem online görüyor hem de bunları kaydedilmeleri sayesinde tekrar izleme imkanı buluyor.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, dijital eğitim teknolojilerinin hızla geliştiği dönemde öğrencilere daha iyi eğitim vermek amacıyla dijital eğitim platformu olarak adlandırılan ve dünyada en yaygın kullanılan Öğrenme Yönetim Sistemlerinden biri olan "Blackboard" programını 2 yıl önce üniversitelerinde uygulamaya aldı.

Bu kapsamda geçen yıl dijital öğrenme yönetim sistemi denilen Learning Management System (LMS) uygulamasına adaptasyon sağlayan ve yurt dışından gelen dijital eğitim teknolojileri uzmanlarıyla akademisyenlere eğitim veren ETÜ, oluşturduğu güçlü altyapı sayesinde dijital öğrenme sistemine geçti.

Kovid-19 nedeniyle de ara verilen yüz yüze eğitim sonrası tüm dersleri dijital platforma taşıyarak online eğitime başlayan ETÜ, evde kalan öğrencilerine bilgisayar ve mobil cihazlarıyla internet üzerinden dersleri sanal ortamdan hem canlı veriyor hem de sisteme kaydederek tekrar izleme imkanı sunuyor.

ETÜ Rektörü Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın gidişatı adına daha önceden projeksiyon çizmek suretiyle dijital teknoloji ve dijital eğitim teknolojileri üzerine 2 yıl önce çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bu kapsamda LMS uygulamasına başlayıp altyapı oluşturduklarını anlatan Çakmak, "Kovid-19 salgın sürecinden sonra öğrencilerimizin bu sistemle eğitimlerine ara vermeden devam etmesi çok önemliydi. Üniversite olarak bu sürece önceden başladığımız için adaptasyonumuz da kolay oldu. Öğretim üyelerimiz hızlı şekilde derslerini dijital platforma taşıyıp online eğitim sürecini başlattık." dedi.

Çakmak, Kovid-19 salgını dolayısıyla yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından ETÜ'de lisans ve lisans üstü bütün derslerin online platforma taşınıp 4 bin 500 öğrenciye birebir aktarıldığını ifade etti.

"Online eğitimle fiziksel sınıfı sanal sınıf yaptık"

Online eğitimde öğrenciler için her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü dile getiren Çakmak, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitimden ileri noktada öğrencilerin dersi canlı izlediği ve sorularını fiziksel ortamda olduğu gibi anında hocasına sorabildiği, hocasının da cevaplandırdığı şekilde canlı videolar ve ders anlatımlarının olduğu dijital sistemde eğitim ortamı oluşturduk. Derslere katılamayan öğrencileri de düşünerek bu ders videolarının kaydedilmesi suretiyle öğrencilerimizin sonradan izleyebilmesine imkan sunduk. Bu şekilde öğrencilerimiz özellikle salgın sürecinde evinde kalarak sınıfa ya da üniversiteye gelmeden eğitim alıyor, yani fiziksel sınıfı sanal sınıf yaptık."

Sınavlar da online yapılacak

Çakmak, ETÜ'de sınavların online yapılacağını belirterek, öğrencilerin dönem ya da hiçbir ders kaybının olmayacağını vurguladı.

Yüz yüze eğitimlerde ders tekrarının pek mümkün olmadığına dikkati çeken Çakmak, "Şu anda öğrenciler çok daha avantajlı, online derslerin videosunu ETÜ web sayfasından tekrardan izleyebiliyor. Sınavlarla ilgili olarak da her türlü hazırlığı yaptık, bu noktada çok ilerideyiz. Çünkü şu an belki birçok üniversite ders adaptasyon süreciyle uğraşırken biz online sınavların planlamasını yaparak senatomuzdan karar aldık. Ara ya da dönem sonu sınavları hocalarımız online yapacak." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çakmak, öğrencilere evde kalmaları yönünde çağrı yaparak, "Öğrencilerimiz evde kalsınlar, sağlıkları daha öncelikli. Bundan sonraki süreçte girecekleri sınav ve derslerde başarılar diliyorum. Öğrencilerin en kaliteli ve nitelikli eğitimi alabilmesi adına gece gündüz demeden çalışıyoruz." dedi.

AA ekibi de Çakmak'ın online verdiği yüksek güçlü lazerler dersine konuk oldu

Yüksek lisans öğrencilerinden olan ve dersine Erzincan'dan online katılan ETÜ öğrencisi Melih Özden de "ETÜ uzaktan eğitimde farkını ortaya koydu. Erzincan'dan Erzurum'a gelmek zor oluyordu, online eğitime geçtikten sonra rahatlıkla derslere katılabiliyoruz. Bağlantı hiç kesilmiyor derslerimizde. Bu konuda rektör hocamıza şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Öğrencilerden Kamer Aslan ise ETÜ'nün Kovid-19'dan önce online eğitim sistemine hazır olduğunu belirterek, "Öğrenciler olarak uygulamadan çok memnunuz. Şimdiye kadar sistemle ilgili hiçbir problem yaşanmadı. Tüm derslere rahatlıkla katılıyoruz. Emeklerinden dolayı Rektörümüze teşekkür ederiz." ifadelerini kulandı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi de Çakmak'ın öğrencilerine online olarak verdiği yüksek güçlü lazerler konulu derse konuk oldu.

Evden çıkmayan üniversite öğrencileri online eğitimle derslerinden geri kalmıyor

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 12:07 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi         
18:32
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz         
17:57
Bakan Koca, Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi         
17:45
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?         
17:40
Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi         
17:40
Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı         
17:31
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı         
17:30
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti         
17:25
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı         
17:18
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı         
17:16
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu         
17:06
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti         
17:04
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek         
16:56
Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi         
16:54
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu         
16:47
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı         
16:45
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir         
16:45
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi         
16:38
Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi         
16:32
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi         
16:24
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti         
16:23
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek         
16:12
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı         
15:59
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun "Anneme aşığım" dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı         
15:56
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti         
15:53
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik         
15:50
Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı         
15:44
Koronavirüsü yenen doktor Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti         
15:41
İsveç Prensesi, koronavirüsle mücadele için üç günlük eğitimin ardından hastanede çalışmaya başladı İsveç Prensesi, koronavirüsle mücadele için üç günlük eğitimin ardından hastanede çalışmaya başladı         
15:40
Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 18:57:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evden çıkmayan üniversite öğrencileri "online eğitimle" derslerinden geri kalmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]