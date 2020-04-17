Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle derslerini bilgisayar ve mobil cihazlarıyla evlerinde internetten bağlanarak hem online görüyor hem de bunları kaydedilmeleri sayesinde tekrar izleme imkanı buluyor.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, dijital eğitim teknolojilerinin hızla geliştiği dönemde öğrencilere daha iyi eğitim vermek amacıyla dijital eğitim platformu olarak adlandırılan ve dünyada en yaygın kullanılan Öğrenme Yönetim Sistemlerinden biri olan "Blackboard" programını 2 yıl önce üniversitelerinde uygulamaya aldı.

Bu kapsamda geçen yıl dijital öğrenme yönetim sistemi denilen Learning Management System (LMS) uygulamasına adaptasyon sağlayan ve yurt dışından gelen dijital eğitim teknolojileri uzmanlarıyla akademisyenlere eğitim veren ETÜ, oluşturduğu güçlü altyapı sayesinde dijital öğrenme sistemine geçti.

Kovid-19 nedeniyle de ara verilen yüz yüze eğitim sonrası tüm dersleri dijital platforma taşıyarak online eğitime başlayan ETÜ, evde kalan öğrencilerine bilgisayar ve mobil cihazlarıyla internet üzerinden dersleri sanal ortamdan hem canlı veriyor hem de sisteme kaydederek tekrar izleme imkanı sunuyor.

ETÜ Rektörü Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın gidişatı adına daha önceden projeksiyon çizmek suretiyle dijital teknoloji ve dijital eğitim teknolojileri üzerine 2 yıl önce çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bu kapsamda LMS uygulamasına başlayıp altyapı oluşturduklarını anlatan Çakmak, "Kovid-19 salgın sürecinden sonra öğrencilerimizin bu sistemle eğitimlerine ara vermeden devam etmesi çok önemliydi. Üniversite olarak bu sürece önceden başladığımız için adaptasyonumuz da kolay oldu. Öğretim üyelerimiz hızlı şekilde derslerini dijital platforma taşıyıp online eğitim sürecini başlattık." dedi.

Çakmak, Kovid-19 salgını dolayısıyla yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından ETÜ'de lisans ve lisans üstü bütün derslerin online platforma taşınıp 4 bin 500 öğrenciye birebir aktarıldığını ifade etti.

"Online eğitimle fiziksel sınıfı sanal sınıf yaptık"

Online eğitimde öğrenciler için her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü dile getiren Çakmak, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitimden ileri noktada öğrencilerin dersi canlı izlediği ve sorularını fiziksel ortamda olduğu gibi anında hocasına sorabildiği, hocasının da cevaplandırdığı şekilde canlı videolar ve ders anlatımlarının olduğu dijital sistemde eğitim ortamı oluşturduk. Derslere katılamayan öğrencileri de düşünerek bu ders videolarının kaydedilmesi suretiyle öğrencilerimizin sonradan izleyebilmesine imkan sunduk. Bu şekilde öğrencilerimiz özellikle salgın sürecinde evinde kalarak sınıfa ya da üniversiteye gelmeden eğitim alıyor, yani fiziksel sınıfı sanal sınıf yaptık."

Sınavlar da online yapılacak

Çakmak, ETÜ'de sınavların online yapılacağını belirterek, öğrencilerin dönem ya da hiçbir ders kaybının olmayacağını vurguladı.

Yüz yüze eğitimlerde ders tekrarının pek mümkün olmadığına dikkati çeken Çakmak, "Şu anda öğrenciler çok daha avantajlı, online derslerin videosunu ETÜ web sayfasından tekrardan izleyebiliyor. Sınavlarla ilgili olarak da her türlü hazırlığı yaptık, bu noktada çok ilerideyiz. Çünkü şu an belki birçok üniversite ders adaptasyon süreciyle uğraşırken biz online sınavların planlamasını yaparak senatomuzdan karar aldık. Ara ya da dönem sonu sınavları hocalarımız online yapacak." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çakmak, öğrencilere evde kalmaları yönünde çağrı yaparak, "Öğrencilerimiz evde kalsınlar, sağlıkları daha öncelikli. Bundan sonraki süreçte girecekleri sınav ve derslerde başarılar diliyorum. Öğrencilerin en kaliteli ve nitelikli eğitimi alabilmesi adına gece gündüz demeden çalışıyoruz." dedi.

AA ekibi de Çakmak'ın online verdiği yüksek güçlü lazerler dersine konuk oldu

Yüksek lisans öğrencilerinden olan ve dersine Erzincan'dan online katılan ETÜ öğrencisi Melih Özden de "ETÜ uzaktan eğitimde farkını ortaya koydu. Erzincan'dan Erzurum'a gelmek zor oluyordu, online eğitime geçtikten sonra rahatlıkla derslere katılabiliyoruz. Bağlantı hiç kesilmiyor derslerimizde. Bu konuda rektör hocamıza şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Öğrencilerden Kamer Aslan ise ETÜ'nün Kovid-19'dan önce online eğitim sistemine hazır olduğunu belirterek, "Öğrenciler olarak uygulamadan çok memnunuz. Şimdiye kadar sistemle ilgili hiçbir problem yaşanmadı. Tüm derslere rahatlıkla katılıyoruz. Emeklerinden dolayı Rektörümüze teşekkür ederiz." ifadelerini kulandı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi de Çakmak'ın öğrencilerine online olarak verdiği yüksek güçlü lazerler konulu derse konuk oldu.