Evden çıkmayanlar kapıcıların iş yükünü artırdı - Son Dakika
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Evden çıkmayanlar kapıcıların iş yükünü artırdı

6 saat önce

KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlar, kimi zaman ihtiyaçlarını internet üzerinden sipariş vererek karşılarken, kimi zaman ise apartman görevlilerinden talep ediyor.

Evden çıkmayanlar kapıcıların iş yükünü artırdı, System.String[]

KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlar, kimi zaman ihtiyaçlarını internet üzerinden sipariş vererek karşılarken, kimi zaman ise apartman görevlilerinden talep ediyor. Dışarı çıkışların azalmasıyla kapıcıların da iş yükü arttı.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmaları yasaklandı. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması için 'evde kal' çağrıları yapıldı. Yapılan çağrılar büyük ölçüde yankı buldu, cadde ve sokaklar boş kaldı. Evlerinde kalmayı tercih edenler, ihtiyaçların daha çok internet üzerinden sipariş vererek ya da kapıcılarına siparişlerini yazdırarak karşılamaya çalışıyor.

Koronavirüs salgını öncesinde, sitelerde ya da apartmanlarda kazan dairesi, bahçe işleri, teknik arızalar gibi işlere bakan ve belli servis saatlerinde alışverişe çıkan kapıcıların iş yükü daha da arttı. Evlerinden çıkamayanların her türlü işini görmeye başlayan kapıcılar, yoğun şekilde mesai harcıyor. Saat 08: 00'da mesaiye başlayan kapıcılar, önce akşamdan siparişlerini aldıkları apartman sakinlerinin fırından ekmeklerini alıyor. Ardından gazete ve diğer temel ihtiyaç malzemelerini marketlerden temin eden kapıcılar, tek tek daireleri dolaşarak, dağıtıyor. Normalde sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günde 3 kez market alışverişi yapan kapıcılar,  koronavirüs salgınından sonra servis saatlerini arttırdı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan 216 daireli bir sitede 3 yıldır kapıcı olarak görev yapan Ramazan Doğruyol (30), koronavirüs salgının ortaya çıkmasından sonra işlerinin yoğunlaştığını söyledi. Virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan site sakinlerini gerek market, gerek fatura, gerekse de kargo gibi ihtiyaçlarını da karşıladığını belirtip, "Telefonla site sakinlerinin siparişlerini alıyorum. Ardından öncelik sırasına koyup, yerine getirmeye çalışıyorum. Kısa mesafelere yürüyerek, uzun mesafelere ise bisikletle gidip, site sakinlerinin ihtiyaçlarını yerine getirmek için gün boyu hizmet veriyorum. Salgın nedeniyle hizmet verirken, maske ve eldiven takıp, mümkün olduğunda sosyal mesafeyi korumaya çalışıyorum" dedi.

'BU HİZMETİ YAPMAKTAN MUTLUYUM'

Yalnızca 65 yaş üstünün değil evde kalan herkesin ihtiyacına koştuğunu anlatan Doğruyol şöyle devam etti:

"Aslında salgından önce ben daha çok sitedeki bahçe işleri ve apartmandaki teknik arıza ve sorunlarla ilgileniyordum. Ancak virüs salgını sonrası bu işleri askıya alıp, daha çok evden çıkamayan site sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya başladım. Şu an kimse zorunlu olmadıkça evden çıkmıyor. Ben de onların her türlü ihtiyaçlarını gidermek için elimden geleni yapıyorum. Bu hizmeti yapmaktan mutluyum ancak önemli olan sağlık. Keşke bu salgın olmasaydı" diye konuştu.

'TELEFONLA SİPARİŞLERİMİZİ VERİYORUZ'

Apartman sakinlerinden evli ve bir çocuk annesi ev kadını Elif Keskin (21), "Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmıyorum. Sağlık Bakanlığımızın evde kal çağrılarına uyuyorum. Bu kapsamda da zorunlu temel ihtiyaçlarımız oluyor. Bunları da apartmanımızda görevli arkadaşımız karşılıyor. Telefonla kendisine siparişlerimizi veriyoruz bize getiriyor. Umuyoruz ki bu durum bir an önce biter ve normale döneriz" şeklinde konuştu.


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 08:17 Kaynak: DHA

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