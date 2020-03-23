Evden çıkmayanların siparişlerini, polis evlerine götürüyor - Son Dakika
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Evden çıkmayanların siparişlerini, polis evlerine götürüyor

6 saat önce

TRABZON'da polis ekipleri, koronavirüse karşı 65 yaş ve üzerindekiler için sokağa çıkma yasağı kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

Evden çıkmayanların siparişlerini, polis evlerine götürüyor, System.String[]

TRABZON'da polis ekipleri, koronavirüse karşı 65 yaş ve üzerindekiler için sokağa çıkma yasağı kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri, tek başına yaşayan 65 yaş ve üstü kişilerin istekleri üzerine evlere erzak da taşıyarak ihtiyaçlarını gideriyor.

İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Trabzon'da ise polis ekipleri açık alanlarda kontrol ve denetimlerini sürdürdü. Ekipler, uyarılara uymayıp, sokakta gezen ve oturan kişileri uyararak evlerine gönderdi. Sahil, park ve piknik yerlerinde dolaşan ekipler, alanların boş olduğunu, kent sakinlerinin evden çıkmadığını gözlemlediklerini belirtti.

65 YAŞ YASAĞINA UYANLARIN SİPARİŞİ EVLERİNE GÖTÜRÜLÜYOR

Polis ekipleri ayrıca, evde tek başına yaşayıp, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşların istekleri doğrultusunda erzak ve gıda ihtiyaçlarını da karşılıyor. 155 Polis İmdat Hattı'na gelen çağrılarla harekete geçen ekipler, talep edilen erzak ve gıda ürünlerini marketten alıp, gittikleri adreste yaşlı vatandaşlara teslim ediyor.

POLİSLER ANONSLA UYARIYOR

Az sayıda iş yerinin açık olduğu kent merkezinde, polis ekipleri, koronavirüs tedbirlerine uymayıp dışarıya çıkanlara da uyarı anonsları yapıyor. Ekipler, yoğunluğun yaşandığı bölgelere polis otosuyla "Değerli vatandaşlarımız, sizlerin ve tüm insanlığın sağlığı için sizlere evlerde kalmayı tavsiye ediyoruz" anonslarıyla uyarıda bulunuyor.

Kent sakinleri ise tedbirler kapsamında alınan kararların ve bazı uygulamaların yerinde olduğunu belirterek, olası bir bulaşıcılığa karşı herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.


Trabzon, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:45 Kaynak: DHA

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