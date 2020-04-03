Evden çıkmayanların yoga ilgisi - Son Dakika
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Evden çıkmayanların yoga ilgisi

6 saat önce

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle evden çıkmayan vatandaşlar, hem fiziksel, hem de ruhsal açıdan rahatlamak amacıyla yogaya yöneldi.

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KORONAVİRÜS salgını nedeniyle evden çıkmayan vatandaşlar, hem fiziksel, hem de ruhsal açıdan rahatlamak amacıyla yogaya yöneldi. İzmir'de stüdyodaki eğitimlere ara vererek, online eğitime geçen yoga eğitmeni Görkem Yaman Şahin, "Hepimizde farklı seviyelerde stres var ve yoga bunun için biçilmiş kaftan" dedi.

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle birçok kişi, evden çalışmaya başladı. 'Evde kal' çağrısına uyarak, zamanını artık tamamen evde geçirmeye başlayanlar, sporu da eve taşımak zorunda kaldı. Bu süreçte egzersizlerden en çok tercih edilenlerden biri de hem fiziksel, hem de zihinsel rahatlama sağlayan yoga oldu. İzmir'de stüdyosunda yoga eğitimi veren Görkem Yaman Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlar ve görüntülü bağlantılarla eğitimlerine devam ediyor. Evinin salonunda hazırlanan Şahin, internet üzerinden görüntülü bağlantı yapıp, yoga hareketlerini eş zamanlı ve karşılıklı yaparak, hizmet veriyor.

'YOGA, STRESE KARŞI BİÇİLMİŞ KAFTAN'

Yoganın koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan kişilerde oluşan fiziksel ve ruhsal olumsuzluklara en uygun çözüm olduğunu söyleyen Şahin, "Kapalı alanda yoga yapmak ve benzeri etkinlikleri gerçekleştirmek sağlığımız için tehlike oluşturuyor. Kişiler de zaten kendilerini korumak adına kapalı ortamlara gelmek istemiyorlar. Sosyal medya üzerinden canlı yayınlarla ve görüntülü bağlantılarla derslerime devam ediyorum. Hem birebir hem de toplu seanslar yapabiliyorum. Hem karşı taraf çok tatmin oluyor hem de benim için keyifli oluyor. Bu atıl zamanları değerlendirmiş oluyoruz. Herkes evde çok sıkılıyor. Bizler bu süreçte kendimizle nasıl baş başa kalabileceğimizi ve duygularla nasıl başa çıkabileceğimizi öğreniyoruz. Yoga da zaten kendi zihnimizin ve bedenimizin farkındalığıyla ilgili içe bir yolculuk olduğu için kişilere iyi geliyor. Kişiler kendilerine bu alanı yarattıklarında çok rahatlıyorlar. Benim için de bunları devam ettiriyor olabilmek çok güzel" diye konuştu.

Yoganın, içe dönük bir yaklaşım olduğu için kişiye çok farklı perspektif sunma olasılığı olduğunu anlatan Şahin, "Hem zihinde dinginlik hem de bedende bir rahatlama ve gevşeme sağlıyor. Kişiler meditasyon yaşıyor, derinleşiyor. Hem hareketin içinde bedenine yönelik bir farkındalık kazanıyorsun hem de zihin nefes aracılığıyla bunu takip ediyor. Çok rahatlatan bir şey olduğu için kişide daha dingin bir his oluşturuyor. Koronavirüs stresi altında evde kendimizi çok kasıyoruz. Aslında hepimiz yaşam mücadelesi veriyoruz. Hepimizde farklı seviyelerde stres var ve yoga bunun için biçilmiş kaftan" dedi.


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:52 Kaynak: DHA

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