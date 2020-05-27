Evden çıkmayınca çitledik - Son Dakika

Evden çıkmayınca çitledik

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı baklava ve şeker sektörünün işlerinde düşüklüğe olurken bazı sektörlerde artışa neden oldu.

Evden çıkmayınca çitledik, System.String[]

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı baklava ve şeker sektörünün işlerinde düşüklüğe olurken bazı sektörlerde artışa neden oldu. Türkiye'de ilk defa evde kalınarak kutlanan bayramda, 4 günlük süreyi evde geçiren aileler süreci kuruyemiş çitleyerek geçirince Ramazan Bayramı kuruyemişçilerin yüzünü güldürdü.


Türkiye'de salgın sebebi ile alınan tedbirler sonucu evlerinde daha uzun vakit geçiren vatandaşların bu bayramda evlerinden çıkmadan internetten kuruyemiş ve sağlıklı atıştırmalıklar siparişine yüklendiği belirtildi. Kuruyemiş sektörüne özellikle internet satışlarında önde gelen Ufresh firması Satış Müdürü Üsame Boz, Ramazan Bayramı'nda gerçekleşen internet satışlarından çok memnun olduklarını belirterek "Ramazan Bayramı'nda 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra internetten satışlarımızın alışılmadık derece arttığını gördük. Bu bayram ülke olarak evde kaldık, ama bol bol da çekirdek çitledik" dedi.


Ufresh firması olarak özellikle bayramı evde geçirmek zorunda kalan tüketiciler için özel çalışma yaptıklarını ve verilen siparişleri en kısa sürede vatandaşlara ulaştırdıklarını kaydeden Satış Müdürü Boz, "Bayramı, akrabaları ve dostları ile geçiremeyip evde televizyon ve bilgisayar başında geçirenler tatlı ve şeker yerine tercihini sağlıklı atıştırmalık olan kuruyemişlerden yana kullandı. Fındık, badem, fıstık, leblebi, kabak çekirdeği ve ay çekirdeği gibi birçok kuruyemiş bayram sofralarında yerini alınca bu bayramda en çok tüketilen ürünlerin başında kuruyemişler yerini aldı" diye konuştu. - AYDIN

Ramazan Bayramı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 12:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Evden çıkmayınca çitledik - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin borcu olmaması gerekiyor Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek Koronavirüs nedeniyle satış yapamayan balıkçılar vatandaşlara "Balık yiyin" çağrısı yaptı Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371 liradan işlem görüyor Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim         
18:59
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı         
18:49
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar         
18:20
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti         
18:11
4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti 4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti         
18:01
Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu         
17:55
ABD Başkanı Trump ABD Başkanı Trump "Kapatırım" dediği Twitter'dan yeni tweet attı         
17:31
Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti         
17:22
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan "askeri yasak bölge" ilan edildi         
17:11
Tarihe damga vuran Demokrasi ve Özgürlükler Adası ilk kez görüntülendi Tarihe damga vuran Demokrasi ve Özgürlükler Adası ilk kez görüntülendi         
17:10
Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor         
17:04
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti         
17:02
27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile koronavirüsü yendi 27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile koronavirüsü yendi         
16:56
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi         
16:49
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu         
16:49
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti         
16:45
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi         
16:43
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti         
16:36
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı         
16:35
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde! Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!         
16:32
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak         
16:28
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı         
16:28
Vefanın en masum hali! Virüsten ölen sahibini 3 aydır hastanede böyle bekliyor Vefanın en masum hali! Virüsten ölen sahibini 3 aydır hastanede böyle bekliyor         
16:12
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi         
16:05
AB Komisyonu koronavirüs nedeniyle 750 milyar euroluk kurtarma paketi teklif etti AB Komisyonu koronavirüs nedeniyle 750 milyar euroluk kurtarma paketi teklif etti         
15:55
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı         
15:49
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında         
15:46
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti         
15:39
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti         
15:11
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2020 19:21:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evden çıkmayınca çitledik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]