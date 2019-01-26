Evden Çıktıkları An Kıskıvrak Yakalandılar

Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı Osmanlı Köyünde bir evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı Osmanlı Köyünde bir evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.



Olay Akşam saatlerinde 21.00 sıralarında Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı Osmanlı Köyünde yaşandı. İstanbul ilinde yaşayan Recep Çavdar'a ait olan eve giren Hırsızlar Jandarma ekiplerini fark etmesi üzerine kaçmak istediği sırada yakalandılar. Şüphelilerin kullandığı araç hırsızlık yapmak için girdiği eve 50 metre mesafede uzaklığa bıraktıkları görüldü.



Kaçmak istedikleri anda yakalandılar



Edinilen bilgiye göre, Alaplı Osmanlı Köyündeki sokak üzerinde uzun süre park edilmiş 67 UF 504 plakalı araç'dan şüphelenen vatandaşlar, durumu Jandarma'ya ekiplerine bildirdi. Alaplı 'ya bağlı Osmanlı Köyüne sevk edilen Jandarma ekipleri tüm kaçış istikameti yolları kapattı. Bu sırada eve doğru hareket eden Jandarma tim ekiplerini fark etmesiyle, evin içinde bulunan Engin D.(38) ile Barış Ç.(41) girdikleri evden 50 metre uzaklıkta araçlarına doğru kaçmak istedikleri sırada jandarma tarafından kıskıvrak yakalandılar.Hırsızların ilk sorgulamasında, devriye aracını fark ettiklerini ve evden bir şey alamadıklarını söylediler. Yapılan aramada evin içinde götürülmek istenen uzatma kablosu, piknik tüpü ve olta olduğu tespit edildi.Hırsızlık yapan kişiler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

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