Kayıp olan yaşlı adam yaralı halde bulundu, ilk isteği su oldu - Son Dakika

Kayıp olan yaşlı adam yaralı halde bulundu, ilk isteği su oldu

Ormanlık alanda bulunan 88 yaşındaki adamın ilk isteği su oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 88 yaşındaki Hilmi Çakar, ekiplerce ormanlık alanda yaralı şekilde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Taraklı ilçesi Aksu Madenler Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Hilmi Çakar, dün öğle saatlerinde evden dışarıya çıktı. Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam için konu yetkililere haber verildi. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Sakarya Arama Kurtarma Ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı birçok ekip sevk edildi. Ekiplerin seferber olduğu arama çalışmaları sonuç verdi. Arama çalışmaları neticesinde yaşlı adam ormanlık alanda yaralı bir şekilde bulundu. Yaralı şekilde bulunan Çakar'ın su isteği ise SAKE ekiplerince olay yerinde karşılandı. Bulunduğu yeden kurtarılan Hilmi Çakar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.