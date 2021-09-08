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Evden çöp atmaya çıktı, dehşeti yaşadı! Talihsiz vatandaş yaşanan kazada taklalar attı - Son Dakika

Evden çöp atmaya çıktı, dehşeti yaşadı! Talihsiz vatandaş yaşanan kazada taklalar attı

08.09.2021 17:11

İstanbul Şişli'de evden çöp atmak için çıkan Ahmet Tırın isimli vatandaş, tam çöp kovasının önüne geldiği sırada araba çarptı. Havada taklalar atan vatandaş, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen feci kaza, saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

Şişli'de geçtiğimiz pazartesi günü yaşanan feci kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı. Evden çöp atmaya çıkan 73 yaşındaki Ahmet Tırın isimli adam, tam çöp kovasının önüne geldiği sırada hızla kendisine çarpan araç yüzünden taklalar atarak yere savruldu.

YOKUŞ AŞAĞI GİDİYORDU

Feriköy'de geçen pazartesi akşam saatlerinde iddialara göre, yokuş aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çöp atmak için evinden çıkan Ahmet Tırın'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Tırın başından yaralandı. Kafasında yarık oluşan Ahmet Tırın hastaneye kaldırıldı, başına dikiş atıldı. Öte yandan kaza anında otomobilin yolda oynayan çocuklara çarpmaması olası bir facianın önüne geçti. Yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Evden çöp atmaya çıkan vatandaş dehşeti yaşadı! Havada taklalar atarak savruldu

"ELİMİ KAFAMA ATTIM, KAN GELİYORDU"

Kazada yaralanan Ahmet Tırın "İkindi namazını kıldıktan sonra aşağıya indim. Yerde naylon poşetler vardı. Onları topladım. Çöpe atarken adam arkamdan bindirdi. Hiç haberim olmadı. Araba önce çöp konteynerine gelmiş. Onu ezmiş. Ondan sonra bana geldi. Elimi kafama attım baktım ki kan geliyor, yarılmış. Vücudumda kırık çıkık olmadığına hayret ediyorum. Yolda çocuklar da vardı. Orada çocuklar olsaydı ne olacaktı? Tamamen ezdi, öldürürdü." dedi.

Evden çöp atmaya çıkan vatandaş dehşeti yaşadı! Havada taklalar atarak savruldu

"DAHA BÜYÜK BİR OLAY OLABİLİRDİ"

Mahalle sakini Tuncay Erdal "Araba buradan geliyordu. O sırada burada çocuklar oynuyordu. Çocuklara vursa çok kötü facia olabilirdi. Arabayı kırdı zorla şu varile vurdu. O sırada Ahmet abi çöp atıyordu. Ona vurduğu gibi havaya fırlatıp aşağıya attı. Sürücünün dediğine göre freni boşalmış" diye konuştu.

Evden çöp atmaya çıkan vatandaş dehşeti yaşadı! Havada taklalar atarak savruldu
Evden çöp atmaya çıktı, dehşeti yaşadı! Talihsiz vatandaş yaşanan kazada taklalar attı

Otomobil, Feriköy, Şişli, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Evden çöp atmaya çıktı, dehşeti yaşadı! Talihsiz vatandaş yaşanan kazada taklalar attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evden çöp atmaya çıktı, dehşeti yaşadı! Talihsiz vatandaş yaşanan kazada taklalar attı - Son Dakika
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