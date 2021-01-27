'Evden değil Karayipler'den çalışın': Barbados, 2000 dolara bir yıllık vize veriyor - Son Dakika
BBC

'Evden değil Karayipler'den çalışın': Barbados, 2000 dolara bir yıllık vize veriyor

27.01.2021 05:52
'Evden değil Karayipler'den çalışın': Barbados, 2000 dolara bir yıllık vize veriyor, System.String[]

Koronavirüs salgını nedeniyle turizmi ağır bir darbe alan Barbados, ülke ekonomisini canlandırmak için başlattığı bir programla, evlerinden çalışanlara 2000 dolar karşılığında bir yıllık vize veriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle turizmi ağır bir darbe alan Barbados, ülke ekonomisini canlandırmak için başlattığı bir programla, evlerinden çalışanlara 2000 dolar karşılığında bir yıllık vize veriyor.

Vizeler bir yıl sonra uzatılabiliyor.

Aile vizesinin fiyatı ise 3000 dolar.

Vize için yılda 50 bin dolar kazanma koşulu aranıyor.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'dan Gillian-Jim Todd çifti, bu vizeyle pandemi döneminde Karayipler'e yerleşen 3 bin kişi arasında.





Gillian Todd, geçen Ocak'ta işinden ayrıldığını ve bilgisayar yazılımcısı eşiyle bir yıllığına buraya geldiğini belirtiyor ve deneyimlerini şöyle anlatıyor:

"Çok kolay oldu. Eşyamızı bir depoya kaldırdık ve yanımıza birkaç şey alıp geldik. Geldikten sonra bir kışlada iki hafta karantinada kaldık. Sonrası çok güzel. Jim, 05: 00-13: 30 saatleri arasında çalışıyor. Öğleden sonralarının tadını çıkarıyor. Ben de tatilde gibiyim. Yoga yapıyorum, arkadaşlarımla bir araya geliyorum, dolaşıyorum. Plajları başka bir şey; gerçekten güzel."

'Denizin güneşin tadını çıkarın'

Todd, vizelerini bir yıl uzatıp uzatmayacaklara henüz karar vermediklerini fakat herkese bu deneyimi yaşamalarını önerdiğini söylüyor.

Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley ise vize programıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Covid-19 küresel çapta çalışma hayatını değiştirdi. Çok sayıda kişi evden çalışıyor. Biz 12 ay süreyle isteyenlere buradan çalışma garantisi veriyoruz. Bir haftalığına, iki haftalığına ya da bir aylığına geleceğinize dünyanın başka bir yerinde olmanın, güneşin, kumun, denizin ve istikrarlı bir ülkenin tadını çıkarın."





Yaklaşık 285 bin nüfuslu Barbados'ta gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık üçte birini turizm gelirleri oluşturuyor.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ülkede 25 Ocak itibarıyla toplam koronavirüs vaka sayısı 1401. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10.

'Evden değil Karayipler'den çalışın': Barbados, 2000 dolara bir yıllık vize veriyor
'Evden değil Karayipler'den çalışın': Barbados, 2000 dolara bir yıllık vize veriyor
'Evden değil Karayipler'den çalışın': Barbados, 2000 dolara bir yıllık vize veriyor

Koronavirüs, Karayipler, Barbados, Vize, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'Evden değil Karayipler'den çalışın': Barbados, 2000 dolara bir yıllık vize veriyor - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Dev derbide ortalık karıştı! İbra'nın üzerine yürüyen Lukaku zor sakinleştirildi Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkan YouTuber Fariz hakkında gözaltına alındı Hatay'da, "kaçak etüt merkezinde çocuğa taciz" iddiasına soruşturma Korkutan koronavirüs araştırması! 4 yeni Kovid-19 belirtisi daha ortaya çıktı Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mostafa Mohamed, İstanbul'a geliyor Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı
Ortaya çıkan fotoğraf sonrası Aykut Kocaman'ın Çukur'da rol alacağı iddia edildi Ortaya çıkan fotoğraf sonrası Aykut Kocaman'ın Çukur'da rol alacağı iddia edildi         
00:31
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki ilk görüşme gergin geçti ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki ilk görüşme gergin geçti         
22:08
YSK, toplam 17 partinin seçime girebileceğine karar verdi! DEVA ve Gelecek partisi listede yer almadı YSK, toplam 17 partinin seçime girebileceğine karar verdi! DEVA ve Gelecek partisi listede yer almadı         
21:39
Kılıçdaroğlu, İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü Kılıçdaroğlu, İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü         
21:12
7 binden fazla kişiyi 150 milyon TL dolandıran çete üyelerinden 19'u tutuklandı 7 binden fazla kişiyi 150 milyon TL dolandıran çete üyelerinden 19'u tutuklandı         
21:07
Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor         
20:19
Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı         
15:43
Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim         
15:00
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı         
11:38
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 06:15:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Evden değil Karayipler'den çalışın': Barbados, 2000 dolara bir yıllık vize veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei