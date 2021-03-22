Evden eşya çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de bir evden eşya çalan hırsızlar Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandılar.

Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Dereobası köyü Mitisin Yaylasında bulunan evinde eşyalarının çalındığını gören ev sahibi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde şahısların C.Ö.A. ve M.A.B. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda şahıslar araç içerisinde çaldıkları eşyalarla birlikte kıskıvrak yakalandı. Çalınan eşyalar ev sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahısların adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - OSMANİYE