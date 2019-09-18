Son Dakika Haberleri: Evden gelen koku polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi
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Evden gelen koku polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi

34 dakika önce

Samsun'da bir evden gelen koku ev sahibinin ölmüş olma ihtimali üzerine polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi.

Evden gelen koku polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi, System.String[]

Samsun'da bir evden gelen koku ev sahibinin ölmüş olma ihtimali üzerine polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanda oturan vatandaşlar 4. kattan apartmana pis kokular yayıldığını fark edince evde tek başına yaşadığı öğrenilen M.K. adlı yaşlı adamın ölmüş olabileceğini düşünerek polise haber verdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekipleri kobra tabir edilen yangın söndürme aracının merdiveniyle 4. kattaki daireye balkondan girip içeriyi kontrol ettiklerinde evde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. İncelemede evden çöp kokusunun yayıldığı tespit edildi. - SAMSUN

Osmaniye, Kadıköy, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:23 Kaynak: İHA
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