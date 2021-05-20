Evden gelen kokular gerçeği ortaya çıkardı - Son Dakika

Evden gelen kokular gerçeği ortaya çıkardı

- Esenler'de iki kızıyla yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

İSTANBUL - Esenler'de akli dengesi bozuk iki kızıyla birlikte yaşayan yaşlı kadının evinden kötü kokuların gelmesi gerçeği ortaya çıkardı. Eve gelen ekipler yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, iki kızı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Esenler Bahadır sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bina sakinleri akli dengesi bozuk iki kızıyla birlikte yaşayan Dürdane Abay'ın (84)evinden kötü kokuların gelmesi üzerine durumu polise bildirdi. Evin kapısına gelen polis ekipleri, ilk önce kapıyı çaldı, ses gelmeyince de çilingir yardımıyla eve girdi. Eve giren ekipler Dürdane Abay'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Akli dengeleri bozuk kızlar polis merkezine götürüldü

Yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılayan ekipler, bina çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yaşlı kadının iki kızı ise ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

"Binadan koku geliyormuş. Ölmüş herhalde komşuları şikayet etmiş"

Aynı sokakta yaşayan Sait Çelikdemir "Binadan koku geliyormuş. Ölmüş herhalde komşuları şikayet etmiş bunu koku var diye. Polisler geldi kızları götürdüler. Aile normal bir aile değil her şey var. 3 kişi yaşıyorlardı. İki kızı var zaten onlar problemli. Gelenlere küfür ederler saldırırlar. Milletin üstüne su dökerler böyle durumlarla karşılaştık" dedi.