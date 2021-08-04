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Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı - Son Dakika

Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı

04.08.2021 17:18
Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı, System.String[]

Rize'de yaşanan olayda ailesinin haber alamadığı genç, evde ölü bulundu. Gencin, günler önce kendisine ulaşan komşularına kapıyı açmadan, "Ben iyiyim, babamı ararım" dediği ortaya çıktı. Ancak genç, komşularını gönderdikten sonra babasını hiç aramadı. Gencin komşularına söylediği son sözleri ve ölümünün şüpheli bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Rize'de günlerdir haber alınamadıktan sonra evinde ölü halde bulunan gencin, son sözleri ölümüyle ilgili akıllarda şüphe bıraktı. Ailesinin haber alamadığı gencin komşuları, yukarı çıkarak kapıyı çaldı. Ancak genç, kapıyı açmadan "Ben iyiyim, babamı aradım" dedi. Bu sözlerin ardından bir daha kendisine ulaşılamayan talihsiz genç, evinde ölü bulundu. Şüpheli olayla ilgili acilen inceleme başlatıldı.

KAPIYI İÇERİDEN KİLİTLEDİ

Merkeze bağlı Eminettin Mahallesi, Hisar Sokak üzerinde bulunan Zırh Apartmanı'nın 5. katında bulunan evden gelen ağır koku nedeniyle apartman sakinleri il dışında bulunan ev sahibi İbrahim Hakkı Zırh ile irtibata geçti. Zırh'ın Rize'ye döndüğü sırada polise de haber verildi. İçeriden kilitli olduğu anlaşılan kapı polis ve ev sahipleri eşliğinde çilingir ile açılarak saat 23.00 sularında içeriye girildi.

Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, ardından sır dolu bir cümle bıraktı

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

İçeriye girildiğinde ise Zırh ailesinin 32 yaşındaki oğulları Onur Zırh'ın hayatını kaybettiği görüldü. Şüpheli ölüm olduğu gerekçesiyle apartmanda yoğun güvenlik önlemleri alınarak giriş çıkışlar kısıtlandı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savıcısının incelemelerinin ardından ise Onur Zırh'ın cansız bedeni gece saat 03.00 sularında evden çıkartılarak kesin ölüm nedeninin belli olması için Rize Adli Tıp Merkezi'ne getirildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Rize'de şüpheli ölüm

SON SÖZLERİ ŞÜPHELERİ ARTIRDI

İl dışında bulunan ailesinin oğulları Onur Zırh'ın durumunu öğrenmek için 29 Temmuz Perşembe günü bir alt katta oturan komşularını arayarak kapıyı çalmasını istedikleri, bunun üzerine 5. kata çıkarak evin kapısını çalan komşularına Onur Zırh'ın kapıyı açmadan "Ben iyiyim babamı ararım" diye seslendiği öğrenildi.

Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı

Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı - Son Dakika


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