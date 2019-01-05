Evden Getirdiği Kızının Battaniyesini Sokak Köpeğinin Üzerine Örttü

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Erdoğan, Teşkilatlara "Gerekirse Risk Alın" Deyip "Dört Adaydan Biri Kadın Olacak" Talimatı Verdi

Tekmeler Yedi, Alt Dişleri Döküldü Ama 60 Yıldır Atlara Olan Sevgisi Hiç Bitmedi