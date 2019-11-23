Son Dakika Haberleri: Evden getirdikleri kitapları okuduktan sonra köylere göndermek için bağışladılar
Son Dakika Kültür Sanat Evden getirdikleri kitapları okuduktan sonra köylere göndermek için bağışladılar - Son Dakika

Evden getirdikleri kitapları okuduktan sonra köylere göndermek için bağışladılar

6 saat önce

Roma döneminde inşa edilen ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihi Kayseri Kalesi'nde, öğrenciler farkındalık oluşturmak amacıyla evden getirdikleri kitapları okudu ve köy okullarına gönderilmesi amacıyla bağışladı.

Evden getirdikleri kitapları okuduktan sonra köylere göndermek için bağışladılar, System.String[]

Roma döneminde inşa edilen ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihi Kayseri Kalesi'nde, öğrenciler farkındalık oluşturmak amacıyla evden getirdikleri kitapları okudu ve köy okullarına gönderilmesi amacıyla bağışladı.

Genç Kızılay Üniversite Başkanı Melih Kamış, AA muhabirine yaptığı açıklamada kitap okumanın önemine değindi. Kitap okuma alışkanlığının azaldığını belirten Kamış, Genç Kızılay ekibi olarak 100 kişi ile farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihi Kayseri Kalesi'nde kitap okuduklarını belirtti.

Kamış, üniversite ve lise öğrencileriyle vatandaşların etkinliğe katıldığını vurgulayarak "Bu etkinlikte herkes evinden kitap getirdi. Getirilen kitaplar kumbaramıza bırakılacak, o kitaplar da köy okullarına gidecek." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Kevser Han da kitap okuma farkındalığı için bir araya geldiklerini, getirdiği kitabı da köy okullarında okunması amacıyla kitap kumbarasına bırakacağını söyledi.

Kayseri, Roma, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında! UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 21:51:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evden getirdikleri kitapları okuduktan sonra köylere göndermek için bağışladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]