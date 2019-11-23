Son Dakika Haberleri: Evden getirdikleri kitapları okuduktan sonra köylere göndermek için bağışladılar
Son Dakika Güncel Evden getirdikleri kitapları okuduktan sonra köylere göndermek için bağışladılar - Son Dakika

Evden getirdikleri kitapları okuduktan sonra köylere göndermek için bağışladılar

6 saat önce

Roma döneminde inşa edilen ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihi Kayseri Kalesi'nde, öğrenciler farkındalık oluşturmak amacıyla evden getirdikleri kitapları okudu ve köy okullarına gönderilmesi amacıyla bağışladı.

Roma döneminde inşa edilen ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihi Kayseri Kalesi'nde, öğrenciler farkındalık oluşturmak amacıyla evden getirdikleri kitapları okudu ve köy okullarına gönderilmesi amacıyla bağışladı.

Genç Kızılay Üniversite Başkanı Melih Kamış, AA muhabirine yaptığı açıklamada kitap okumanın önemine değindi. Kitap okuma alışkanlığının azaldığını belirten Kamış, Genç Kızılay ekibi olarak 100 kişi ile farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihi Kayseri Kalesi'nde kitap okuduklarını belirtti.

Kamış, üniversite ve lise öğrencileriyle vatandaşların etkinliğe katıldığını vurgulayarak "Bu etkinlikte herkes evinden kitap getirdi. Getirilen kitaplar kumbaramıza bırakılacak, o kitaplar da köy okullarına gidecek." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Kevser Han da kitap okuma farkındalığı için bir araya geldiklerini, getirdiği kitabı da köy okullarında okunması amacıyla kitap kumbarasına bırakacağını söyledi.

Evden getirdikleri kitapları okuduktan sonra köylere göndermek için bağışladılar

Kayseri, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:59 Kaynak: AA
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