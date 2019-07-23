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Evden hırsızlık iddiası

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde girdikleri 4 evden 100 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 2 kadın gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde girdikleri 4 evden 100 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 2 kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 20 Haziran'da Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi'nde 3 ayrı sitedeki 3 daireden yaklaşık 40 bin lira ziynet eşyası ve para çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Sitedeki güvenlik ve MOBESE kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kadın şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Teknik takip sonucu F.K. (28) ile H.A. (26) Çayırova ilçesinde yakaladı.
Şüphelilerden 9 aylık hamile olan F.K'nin, doğum sancıları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, benzer suçlardan 36 kaydının olduğu ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan H.A. ise adliyeye sevk edildi.
Öte yandan şüphelilerin, 15 Temmuz'da, bir evden 60 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı belirlendi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin apartman dairesine giriş ve çıkışları yer alıyor.
Evden hırsızlık iddiası
Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:43 Kaynak: AA
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