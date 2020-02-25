Evden hırsızlık iddiasına gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evden hırsızlık iddiasına gözaltı - Son Dakika

Evden hırsızlık iddiasına gözaltı

6 saat önce

Samsun'da bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.

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Samsun'da bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen T.Ö., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan T.Ö. polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:23 Kaynak: İHA
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