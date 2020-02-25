Evden hırsızlık iddiasına gözaltı - Son Dakika

Evden hırsızlık iddiasına gözaltı
6 saat önce
Samsun'da bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:23 Kaynak: İHA
Samsun'da bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen T.Ö., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan T.Ö. polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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