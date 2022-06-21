Evden hırsızlık kamerada - Son Dakika
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Evden hırsızlık kamerada

21.06.2022 19:33
Evden hırsızlık kamerada

ANKARA'da Tuğba-Burak Şensesli çiftinin evine giren kimliği belirsiz 3 kadın, 2 bilezik, 1 çocuk kolyesi, 4 çeyrek altın, 1 telefon, 2 bin 500 TL para olmak üzere toplamda 50 bin TL değerinde hırsızlık yaparak kayıplara karıştı.

ANKARA'da Tuğba-Burak Şensesli çiftinin evine giren kimliği belirsiz 3 kadın, 2 bilezik, 1 çocuk kolyesi, 4 çeyrek altın, 1 telefon, 2 bin 500 TL para olmak üzere toplamda 50 bin TL değerinde hırsızlık yaparak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Haziran günü akşam saatlerinde Ankara'nın Altındağ İlçesi Feridun Çelik Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğba Şensesli, oğluyla beraber eşi Burak Şensesli'ye Babalar Günü hediyesi almak için dışarı çıktı. Binaya giren kimliği belirsiz 3 kadın, 3'üncü katta bulunan Şensesli ailesinin kapı kilidini kırdı. İçeri giren kadınlar, Şensesli ailesine ait 2 bilezik, 1 çocuk kolyesi, 4 çeyrek altın, 1 telefon, 2 bin 500 TL nakit para olmak üzere toplamda 50 bin TL değerinde hırsızlık yaparak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, apartman ve çocuk odasında bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olaya karışan 3 kişiyi yakalamak için soruşturma başlattı.

'PARAYI SEN Mİ ALDIN DİYEREK BENİ ARADI'Elektrik işiyle uğraştığını belirten Burak Şensesli (33), "Sabah işe gittim. Babalar Günü diye eşim bana hediye almak için dışarı çıkıyor. O sırada 3 bayan bizim daireye gelip kapıyı demir bir cisimle zorlayarak içeri giriyorlar. Biz ilk fark etmedik. Eşimin öğleden sonra paraya ihtiyacı oluyor. 'Para sende mi, sen mi aldın?' diye beni aradı. 1-2 saat sonra fark ediyor. O sırada eve gelmiştim. Evde paranın olmadığını fark ettik. Biz yine konduramadık. 'Acaba sokakta mı düşürdük?' diye düşünürken hanım çocuğun odasındaki gizli kamerayı izledi. O arada dışardan birilerinin daireye girdiğini fark ediyor. Polise haber verdik, ifadelerimiz alındı. Olay yeri inceleme geldi parmak izleri alındı" dedi.'TEK TESELLİM EVDE ÇOCUK VE HANIM YOKTU'

Şensesli, 50 bin TL kayıplarının olduğunu belirterek, "Kişileri tanımıyoruz. Şikayetçi olduk, peşindeyiz. Ev sigortalıydı. Sigorta şirketi de olayın araştırmasını yapıyor. Daha önce başımıza böyle bir olay gelmedi. 10-15 dakika evin içerisinde 3 kadın geziniyordu. Başka insanların canı yanmasın. Tek tesellimiz evde çocuk ve hanım yoktu. Evde karşılaşsalardı belki daha farklı şeyler gerçekleşebilirdi. Çünkü sokakta markete uğrayıp geliyor. Eğer oraya uğramamış olsa direk evde karşılaşacaktı. Belki eşim ve çocuğuma zarar verirlerdi. Maddi açıdan kaybımız var" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Babalar Günü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evden hırsızlık kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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