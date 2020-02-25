Evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

12 dakika önce

Samsun'da bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, mahkemece tutuklandı.

Evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Samsun'da bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen T.Ö., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan T.Ö. polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:13 Kaynak: İHA
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