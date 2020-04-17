"Evden hırsızlık" şüphelisi tutuklandı

Polis ekipleri, şüpheliyi Esenler 'de düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

Binanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı benzer suçlardan 16 kaydı bulunan Davut B.'nin (19) yaptığını belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir Tahtakale Mahallesi'ndeki bir evden tablet bilgisayar çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul 'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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