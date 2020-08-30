Evden hırsızlık şüphelisinin apartmana giriş ve çıkış anları kamarada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde eve giren kimliği belirsiz kişi, 5 bin lira değerindeki telefonu çalarak, kaçtı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde eve giren kimliği belirsiz kişi, 5 bin lira değerindeki telefonu çalarak, kaçtı. Hırsızlık şüphelisinin binaya giriş ve çıkış anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay, saat 07.00 sıralarında, Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi Salih Türker, uyandığı sırada, 5 bin lira değerindeki cep telefonunun olmadığını fark etti. Evde inceleme yapan Türker, dairenin giriş kapısının zorla açıldığını fark etti. Türker, bunun üzerine polise başvurdu. Soruşturma başlatan polis ekipleri, apartmanın giriş kapısını gören iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Görüntülerde kimliği belirsiz kişinin, apartmana girdiği ve yarım saat sonra koşarak çıktığı anlar yer aldı. Polis, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.



İnegöl, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:50 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Evden hırsızlık şüphelisinin apartmana giriş ve çıkış anları kamarada - Son Dakika

Son Dakika

Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı

Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı

Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi

Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Valladolid'e transfer oldu

Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi

Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz

Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur

Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü

Aracına sıkışan kazazedeyi telefonla çekme yarışına giren vatandaşlar tepki çekti

La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor

G.Saray, F.Bahçe'ye imza atması beklenen Giuliano için futbolcunun menajeriyle görüştü

Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 yendi