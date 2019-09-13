Son Dakika Haberleri: Evden hırsızlık yapan 1 şüpheli yakalandı
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Evden hırsızlık yapan 1 şüpheli yakalandı

37 dakika önce

Bingöl'de bir evden hırsızlık yapan 3 şüpheliden 1'i polisin çalışmasıyla yakalandı.

Evden hırsızlık yapan 1 şüpheli yakalandı, System.String[]

Bingöl'de bir evden hırsızlık yapan 3 şüpheliden 1'i polisin çalışmasıyla yakalandı.


Olay, Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde bir evde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, gece yarısı eve giren 3 şüpheli 3 bin TL nakit para ile cep telefonu çaldı. O sıra da ev sahibi S.D. uyanarak hırsızlarla yüz yüze geldi. Ev sahibini gören hırsızlar hızla kaçtı. S.D. ise durumu hemen polise bildirdi. Polis, hırsızların Diyarbakır'dan geldiğini belirledi. Bingöl ve Diyarbakır polisinin çalışmasıyla 3 şüpheliden 1'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi. - BİNGÖL

Kültür Mahallesi, Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:08 Kaynak: İHA
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