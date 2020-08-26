Evden hırsızlık yapan 2 kadın suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evden hırsızlık yapmaya çalışan 2 kadın suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos günü İzmit ilçesinde bir evden yaklaşık 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan teknik takip sonucunda hırsızlık olaylarını D.Ö. ve M.U. isimli kadınların gerçekleştirdiği tespit edildi.

Kartepe ilçesinde, bir ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine hareket geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, D.Ö. ve M.U'yu suçüstü yakaladı.

D.Ö'nün, çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 9 ayrı suç kaydı, M.U'nun ise 34 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.