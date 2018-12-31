Evden Hırsızlık Yapan 2 Kişi Tutuklandı
22 dakika önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Sivas
'ın Şarkışla
ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
İlçede bir evden beyaz eşya çalarken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalanan N.T. (27), N.Ö. (16) ve S.T. (18), gözaltına alındı.
Emniyete götürülen ve sorguları tamamlana zanlılar adliyeye sevk edildi.
N.Ö ve S.T, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. N.T'nin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:46 Kaynak: AA
10 İlde Yılın Son Günü Okullar Tatil Edildi!
Sivaslı Vatandaşlar Atın Arkasına Bağladıkları Bidonla Kızak Keyfi Yaptı
Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı
İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki