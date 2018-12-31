Son Dakika Haberleri: Evden Hırsızlık Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Evden Hırsızlık Yapan 2 Kişi Tutuklandı

22 dakika önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Evden Hırsızlık Yapan 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İlçede bir evden beyaz eşya çalarken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalanan N.T. (27), N.Ö. (16) ve S.T. (18), gözaltına alındı.

Emniyete götürülen ve sorguları tamamlana zanlılar adliyeye sevk edildi.

N.Ö ve S.T, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. N.T'nin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:46 Kaynak: AA

Şarkışla, Sivas, Güncel
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